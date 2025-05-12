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Лидер немецкой партии «Зеленые» Дрёге предостерегла от доверия к Мерцу

Лидер немецкой партии «Зеленые» Дрёге: на слова Фридриха Мерца нельзя полагаться
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Фото: Global Look Press/Frederic Kern
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На слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца нельзя полагаться. Об этом 12 мая сообщила лидер фракции «Зеленые» в бундестаге Катарина Дрёге.

«Нельзя полагаться на слова Фридриха Мерца», — заявила она в интервью газете Rheinische Post.

По ее словам, он построил свою предвыборную кампанию на заявлениях, которые никогда не собирался выполнять. Она назвала это существенной проблемой.

Кроме того, Дрёге уточнила, что Мерц обещал сократить налоги, однако не смог сказать о путях финансирования, выступал против требований Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Зеленые» о реформе системы долгового тормоза.

Она добавила, что в том числе в контексте миграционной политики действующий канцлер предлагал инициативы, которые «не могли быть реализованы, поскольку были незаконны».

К чему приведет избрание Мерца канцлером лишь со второй попытки? Разбор

Накануне газета Bild сообщила о недовольстве более 50% граждан Германии работой нового канцлера. По результатам опроса, работой Мерца удовлетворены менее четверти всех респондентов — 23% жителей страны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Мерца новым канцлером ФРГ. Президент Германии поздравил нового главу германского правительства и пожелал ему успехов. Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) был избран на должность канцлера со второй попытки.

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