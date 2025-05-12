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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России ожидается в августе, высокий риск заражения будет сохраняться с июня по сентябрь. Об этом 12 мая сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Наибольший эпидемиологический риск ожидается, главным образом, в субъектах Южного федерального округа, Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа, в которых ранее выявлялись больные ЛЗН», — уточняется на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что на юге европейской части России, где климатические условия лучше всего подходят для распространения болезни, риск заражения существует с апреля по октябрь.

В ведомстве напомнили, что ЛЗН является острым вирусным инфекционным заболеванием, которое передается через укусы насекомых. Указывается, что инкубационный период заболевания обычно составляет от двух дней до трех недель.

Отмечается, что в настоящее время не существует специфических методов профилактики и лечения ЛЗН. Для предотвращения заболевания могут использоваться меры, направленные на защиту от укусов комаров и борьбу с местами их размножения, в том числе стоячей водой, свалками и подтопленными подвалами.

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Ранее, 28 апреля, вирусолог Александр Лукашев предупредил, что укусы некоторых комаров могут представлять угрозу и привести к заражению такими болезнями, как дирофиляриоз и лихорадка Западного Нила. Он отметил, что риск заболевания увеличивается к концу жаркого лета.

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