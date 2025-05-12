Синоптик назвал сроки окончания дождливой погоды в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что дождливая погода сохранится в Москве и Подмосковье до 13 мая.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что 12 мая в городе пройдет небольшой дождь. Ильин добавил, что тенденция к потеплению усилится в последующие дни.

Так, уже 13 мая температура может превысить отметку в +15 градусов. Дожди прекратятся.

Ранее 12 мая Александр Ильин в беседе RT рассказал, что стабильного тепла до конца мая не предвидится. По его словам, ожидается чередование потепления и похолодания. В первой половине недели в Москве минимальная температура опустится и будет от +2 до +4 градусов. Ночью в Московской области температура составит от 0 до +5 градусов. Предстоящей ночью в отдельных районах Московской области возможны заморозки, но со среды о них можно будет забыть. К пятнице и выходным ночная температура станет майской — до +9...+ 12 градусов.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что с 12 мая в Москве и области ожидается дождливая и ветреная погода. Однако к выходным температура воздуха приблизится к климатической норме.

Также 12 мая метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что около 20% месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе во вторник. Так, на мегаполис прольется до 7–9 мм осадков, по региону до 9–14 л дождевой воды на метр площади, сообщает агентство городских новостей «Москва». Тишковец отметил, что температура воздуха во вторник, 13 мая, в столичном регионе будет ниже климатической нормы. Так, по его словам, в ночь на 13 мая в столице ожидается +1…+4 градуса, в области –1…+4 градуса, а днем — от +5 до +8 градусов. По области температура составит +4…+9 градусов, отмечает РИАМО. Это, по его словам, «аномально холодно для мая, и соответствует климатической норме середине осени», пишет «Москва 24».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 12 мая, что в Москве потеплеет до +20 градусов в выходные дни. По его словам, потепление возможно уже с четверга: в последние два дня рабочей недели прогнозируется +16…+17 градусов, сообщает 360.ru.