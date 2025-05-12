В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США

В команде президента США Дональда Трампа много прагматичных людей, заточенных на решение вопросов в интересах Америки, поэтому введение санкций против России сейчас для нее экономически невыгодно. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал в понедельник, 12 мая.

Ранее Bloomberg сообщило, что Трамп в частных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, передает ИА Регнум.

«Для США собственные экономические интересы превыше всего. Мы это видели относительно их ближайших соседей и партнеров по НАТО. Им все равно, против кого и как выстраивать свою политику, лишь бы эта политика защищала экономические интересы Америки. Сегодня вводить санкции против России им менее выгодно», — считает Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что в настоящее звучат разные мнения по поводу отношения американского лидера к России, поэтому судить об этом необходимо по факту определенных действий. Чепа отметил, что любые санкции будут только усложнять процесс переговоров и подготовки соглашений, потому что Россия будет на них реагировать.

10 мая Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев на саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран обсуждали 30-дневное перемирие на Украине, сообщает 360.ru. При этом Макрон пригрозил «усилить давление» на Россию странами Европы в координации с США, если Москва будет отказываться от прекращения огня, сообщается на сайте kp.ru.

30 апреля заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин заявил, что европейские страны сопротивляются стремлению к урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что на недавнем саммите в Париже европейские лидеры обсуждали усиление давления на Россию, а также возможность отправки на Украину сил сдерживания НАТО.

Ранее, 23 апреля, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне завершилась договоренностью о дальнейших консультациях. По его словам, стороны подчеркнули преданность мирным усилиям Трампа.