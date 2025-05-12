Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Политика
В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Общество
СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Пресс-релизы
На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Армия
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Общество
Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет
Сюжет:

В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США

Депутат ГД Чепа: США невыгодно вводить санкции против России
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В команде президента США Дональда Трампа много прагматичных людей, заточенных на решение вопросов в интересах Америки, поэтому введение санкций против России сейчас для нее экономически невыгодно. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал в понедельник, 12 мая.

Ранее Bloomberg сообщило, что Трамп в частных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, передает ИА Регнум.

«Для США собственные экономические интересы превыше всего. Мы это видели относительно их ближайших соседей и партнеров по НАТО. Им все равно, против кого и как выстраивать свою политику, лишь бы эта политика защищала экономические интересы Америки. Сегодня вводить санкции против России им менее выгодно», — считает Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что в настоящее звучат разные мнения по поводу отношения американского лидера к России, поэтому судить об этом необходимо по факту определенных действий. Чепа отметил, что любые санкции будут только усложнять процесс переговоров и подготовки соглашений, потому что Россия будет на них реагировать.

Мыслят деструктивно: Европа и Украина срывают новый план Трампа
Глава Белого дома снова жестко прошелся по Зеленскому и призвал заключить сделку как можно быстрее

10 мая Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев на саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран обсуждали 30-дневное перемирие на Украине, сообщает 360.ru. При этом Макрон пригрозил «усилить давление» на Россию странами Европы в координации с США, если Москва будет отказываться от прекращения огня, сообщается на сайте kp.ru.

30 апреля заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин заявил, что европейские страны сопротивляются стремлению к урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что на недавнем саммите в Париже европейские лидеры обсуждали усиление давления на Россию, а также возможность отправки на Украину сил сдерживания НАТО.

Ранее, 23 апреля, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне завершилась договоренностью о дальнейших консультациях. По его словам, стороны подчеркнули преданность мирным усилиям Трампа.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025