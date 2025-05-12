Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет
Басманный районный суд города Москвы приговорил экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии общего режима. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Приговором Басманного районного суда города Москвы Врублевский Петр Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что срок наказания исчисляется с момента экстрадиции осужденного на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.
В суде указали, что Врублевский совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, с угрозой применения насилия.
Ранее, 18 апреля, жителя Подмосковья приговорили к семи годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. По данным следствия, 50-летний Мельников А. разместил в социальной сети содержащие признаки оправдания терроризма изображения и комментарии к ним. Уточняется, что в своих публикациях он также призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды к сотрудникам правоохранительных органов.