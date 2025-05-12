Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Политика
В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Общество
СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Пресс-релизы
На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Армия
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Общество
Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет

Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет

0
EN
Фото: Telegram
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Басманный районный суд города Москвы приговорил экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии общего режима. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Врублевский Петр Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что срок наказания исчисляется с момента экстрадиции осужденного на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

В суде указали, что Врублевский совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, с угрозой применения насилия.

Дело экс-главы ГИБДД Ставрополья. Вынесен приговор владельцу дома с «золотым унитазом»

Ранее, 18 апреля, жителя Подмосковья приговорили к семи годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. По данным следствия, 50-летний Мельников А. разместил в социальной сети содержащие признаки оправдания терроризма изображения и комментарии к ним. Уточняется, что в своих публикациях он также призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды к сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025