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Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Возможная встреча представителей России и Украины в Стамбуле является очень важным событием. Об этом 12 мая заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед журналистами в Белом доме.

«Встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась», — подчеркнул он.

Трамп выразил уверенность, что в ходе переговоров между Москвой и Киевом могут быть достигнуты значительные результаты, которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Песков также подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

11 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.

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