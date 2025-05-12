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Членов таганской ОПГ осудили на сроки от 22 до 25 лет за бандитизм и убийства

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Московский городской суд вынес приговоры участникам таганской организованной преступной группировки (ОПГ), признанных в совершении убийств, похищений и иных преступлениях. Об этом 12 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Сообщается, что лидера ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам колонии. 12 лет он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей.

Уточняется, что приговоры были вынесены и других членам группировки. Среди них: Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 22 до 25 лет.

Подсудимые признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Каждый обвинительный приговор учитывал роль преступников в ОПГ.

Помимо этого, в отношении Григория Рубиновича, умершего год назад участника ОПГ, прекратили уголовное дело по всем статьям, его имущество конфисковали.

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Суд взыскал более 44 млн рублей с осужденных членов таганской ОПГ. Уточняется, что иски шестерых потерпевших удовлетворены частично.

Кроме того, 12 мая в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили об обнаружении и изъятии более 100 единиц оружия и взрывчатки из схрона таганской ОПГ, в том числе 35 автоматов Калашникова различных модификаций, 27 пистолетов зарубежных и российских марок, девять револьверов, восемь винтовок с оптикой и глушителями, восемь пистолетов-пулеметов и более 15 тыс. патронов разных калибров.

Уголовное дело в отношении 11 фигурантов поступило в Мосгорсуд в 2021 году для рассмотрения по существу. Задержанный в 2019 году лидер таганской ОПГ Григорий Рабинович 26 июня 2024 года умер в СИЗО в Москве. По словам источника «Известий», причиной смерти подсудимого, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, мог стать инфаркт. Мужчина скончался ночью в «Матросской Тишине», не дожив до суда.

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