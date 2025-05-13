Названы самые подешевевшие в РФ китайские авто с пробегом

По итогам апреля средняя стоимость автомобиля китайских марок с пробегом уменьшилась относительно марта почти на 20 тыс. рублей и составила 2,18 млн рублей. Это на 3,5% ниже прошлогодних значений. Самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у седана JAC J7. Об этом «Известиям» 12 мая рассказали эксперты «Авто.ру Оценка».

Седан JAC J7 подешевел на вторичном рынке на 10% относительно марта, его средняя стоимость составила 1,23 млн рублей. В пятерку лидеров рейтинга по снижению стоимости также вошли Exeed LX (–5%; 1,92 млн рублей), Lifan X60 (–5%; 572 тыс. рублей), Exeed VX (–4%; 3,15 млн рублей) и Chery Tiggo 4 (–4%; 1,32 млн рублей).

Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте вернулась к декабрьским значениям и составляет 710 тыс. рублей, год назад она была была на 3% выше. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне 2,37 млн рублей — на 5% меньше, чем год назад.

Иркутская область возглавила список регионов, в которых средняя стоимость по итогам апреля снизилась больше всего. По сравнению с мартовскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 4% — до 2,17 млн рублей. В пятерку также входят Приморский край (–3%; 2,49 млн рублей), Республика Хакасия (–3%; 1,44 млн рублей), Чеченская Республика (–2%; 1,31 млн рублей) и Белгородская область (–2%; 1,18 млн рублей).

Накануне сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России по итогам апреля составила 2,95 млн рублей. Чаще всего пользователи интересовались автомобилями Lada Granta (в среднем 1,1 млн рублей), Haval Jolion (2,58 млн рублей) и Lada Vesta (1,77 млн рублей).

7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.