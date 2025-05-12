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Суд приговорил экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова к 20 годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Угрюмов
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Суд приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом 12 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Сафонова также лишили звания полковника полиции.

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20 июля 2021 года Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Вместе с Сафоновым задержали практически всю верхушку управления ГИБДД — более 35 сотрудников.

В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

В августе 2022 года Генпрокуратура сообщила, что у Сафонова изъяли имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей.

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