Суд приговорил экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова к 20 годам колонии
Суд приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом 12 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.
Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Сафонова также лишили звания полковника полиции.
20 июля 2021 года Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Вместе с Сафоновым задержали практически всю верхушку управления ГИБДД — более 35 сотрудников.
В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.
В августе 2022 года Генпрокуратура сообщила, что у Сафонова изъяли имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей.