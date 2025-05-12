Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Экипаж пострадавшего при ударах США по йеменскому порту Рас-Иса танкера Seven Pearls, включающий 19 граждан России, будет эвакуирован в ближайшие три-четыре дня. Об этом 12 мая сообщило посольство РФ в Йемене.
«Судовладелец направил в порт [Рас-Иса] новую команду. В течение трех или четырех дней она сменит экипаж, который не может покинуть йеменские территориальные воды после американских ударов», — рассказал ТАСС неназванный сотрудник дипмисcии.
Сообщается, что на данный момент танкер стоит недалеко от Рас-Иса, который расположен на берегу Красного моря в провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.
Утром 26 апреля телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов территории Йемена. Тогда Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда.
Вечером того же дня министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер заявил о пострадавших моряках из России на танкере Seven Pearls. В результате атак ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Позже представитель экипажа Seven Pearls сообщил, что пострадавших россиян перевели в Сану, впоследствии их перевезли в Москву.