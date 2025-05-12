График отключения воды в Москве в 2025 году: где узнать, на сколько отключат воду

В конце мая в Москве начинается период планового отключения горячей воды. Эта процедура необходима для проведения профилактических работ и подготовки к новому отопительному сезону. О том, когда в домах столицы пропадет горячая вода и где узнать график отключения по адресу, читайте в материале «Известий».

Когда и насколько отключат горячую воду в Москве в 2025 году

Как правило, период отключения горячей воды длится с конца мая до конца августа. Точные сроки для конкретного района столицы можно узнать с помощью специальных сервисов.

Продолжительность планового отключения горячей воды не может превышать 10 дней — этого времени хватает для проведения необходимых профилактических работ в системе водоснабжения.

В новых домах, оснащенных системой альтернативного трубопровода, горячую воду могут отключать на минимальный срок раз в несколько лет, так как дополнительная система труб позволяет поставлять горячую воду в квартиры, пока основная находится на профилактике. Однако даже в таких домах периодические отключения также необходимы, так как альтернативный трубопровод тоже нуждается в диагностике и ремонте.

Где узнать график отключения горячей воды в Москве в 2025 году

Сегодня москвичам доступно сразу несколько цифровых сервисов, позволяющих узнать сроки отключения горячей воды в их районе. Например, на городском портале mos.ru достаточно ввести адрес дома в специальную строку, чтобы получить всю необходимую информацию о плановом отключении. Такая же функция есть на главной странице сайта Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»). При этом на городском портале можно подписаться на рассылку уведомлений, и сообщение о скором отключении горячей воды появится в личном кабинете пользователя.

График отключений есть и в мобильном приложении «Моя Москва». Оно также позволяет добавить в календарь телефона даты профилактических работ.

Для тех, кто по тем или иным причинам не может воспользоваться цифровыми сервисами, работают горячие линии единой справочной службы Москвы (+7 (495) 777-77-77) и единого диспетчерского центра (+7 (495) 539-53-53). Уточнить даты отключения также можно на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 (495) 539-25-25).

Что делать, если плановое отключение закончилось, а горячей воды нет?

Иногда состояние трубопровода требует более длительного вмешательства специалистов. В таком случае по закону отключение могут продлить до 14 дней, но не более. Если по графику плановое отключение и резервный срок уже закончились, а горячая вода так и не появилась,— это повод обратиться в аварийные службы или управляющую компанию с жалобой.

Согласно установленным нормативам, за исключением 10-дневного периода плановых профилактических работ, горячую воду можно отключать не более чем на восемь часов в течение месяца и четыре часа единовременно. В случае аварии на тупиковой магистрали срок отключения может составлять до 24 часов.

Если по прошествии этого времени водоснабжение не восстановилось, москвичи могут обратиться в свою управляющую компанию, единый диспетчерский центр столицы или электронную приемную Мосжилинспекции.

Важно учитывать, что санитарная норма температуры для горячей воды составляет 60–75 градусов. Если из «красного» вентиля течет вода более низкой температуры, по закону она считается холодной. В таком случае жители дома имеют право требовать от управляющей компании устранения неполадок и перерасчета коммунальных платежей.

Зачем отключают горячую воду

Ежегодное отключение горячей воды — не прихоть коммунальщиков, а необходимость. Городские коммуникации нуждаются в регулярном мониторинге и ремонте. Это позволяет оперативно подготовиться к новому отопительному сезону, избежать прорывов труб и других аварий.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям» о пользе и вреде холодного душа в период отключения горячей воды.