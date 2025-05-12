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График отключения воды в Москве в 2025 году: где узнать, на сколько отключат воду

Москвичам рассказали о сроках отключения горячей воды в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В конце мая в Москве начинается период планового отключения горячей воды. Эта процедура необходима для проведения профилактических работ и подготовки к новому отопительному сезону. О том, когда в домах столицы пропадет горячая вода и где узнать график отключения по адресу, читайте в материале «Известий».

Когда и насколько отключат горячую воду в Москве в 2025 году

Как правило, период отключения горячей воды длится с конца мая до конца августа. Точные сроки для конкретного района столицы можно узнать с помощью специальных сервисов.

Продолжительность планового отключения горячей воды не может превышать 10 дней — этого времени хватает для проведения необходимых профилактических работ в системе водоснабжения.

В новых домах, оснащенных системой альтернативного трубопровода, горячую воду могут отключать на минимальный срок раз в несколько лет, так как дополнительная система труб позволяет поставлять горячую воду в квартиры, пока основная находится на профилактике. Однако даже в таких домах периодические отключения также необходимы, так как альтернативный трубопровод тоже нуждается в диагностике и ремонте.

Где узнать график отключения горячей воды в Москве в 2025 году

Сегодня москвичам доступно сразу несколько цифровых сервисов, позволяющих узнать сроки отключения горячей воды в их районе. Например, на городском портале mos.ru достаточно ввести адрес дома в специальную строку, чтобы получить всю необходимую информацию о плановом отключении. Такая же функция есть на главной странице сайта Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»). При этом на городском портале можно подписаться на рассылку уведомлений, и сообщение о скором отключении горячей воды появится в личном кабинете пользователя.

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График отключений есть и в мобильном приложении «Моя Москва». Оно также позволяет добавить в календарь телефона даты профилактических работ.

Для тех, кто по тем или иным причинам не может воспользоваться цифровыми сервисами, работают горячие линии единой справочной службы Москвы (+7 (495) 777-77-77) и единого диспетчерского центра (+7 (495) 539-53-53). Уточнить даты отключения также можно на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 (495) 539-25-25).

Что делать, если плановое отключение закончилось, а горячей воды нет?

Иногда состояние трубопровода требует более длительного вмешательства специалистов. В таком случае по закону отключение могут продлить до 14 дней, но не более. Если по графику плановое отключение и резервный срок уже закончились, а горячая вода так и не появилась,— это повод обратиться в аварийные службы или управляющую компанию с жалобой.

Согласно установленным нормативам, за исключением 10-дневного периода плановых профилактических работ, горячую воду можно отключать не более чем на восемь часов в течение месяца и четыре часа единовременно. В случае аварии на тупиковой магистрали срок отключения может составлять до 24 часов.

Если по прошествии этого времени водоснабжение не восстановилось, москвичи могут обратиться в свою управляющую компанию, единый диспетчерский центр столицы или электронную приемную Мосжилинспекции.

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Важно учитывать, что санитарная норма температуры для горячей воды составляет 60–75 градусов. Если из «красного» вентиля течет вода более низкой температуры, по закону она считается холодной. В таком случае жители дома имеют право требовать от управляющей компании устранения неполадок и перерасчета коммунальных платежей.

Зачем отключают горячую воду

Ежегодное отключение горячей воды — не прихоть коммунальщиков, а необходимость. Городские коммуникации нуждаются в регулярном мониторинге и ремонте. Это позволяет оперативно подготовиться к новому отопительному сезону, избежать прорывов труб и других аварий.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям» о пользе и вреде холодного душа в период отключения горячей воды.

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