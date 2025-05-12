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Происшествия
Грузовик опрокинулся на бок в результате ДТП на юге Москвы

Грузовик опрокинулся на бок в результате ДТП на юге Москвы

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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ДТП с участием двух грузовиков произошла на улице Подольских Курсантов на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в понедельник, 12 мая.

«Из-за столкновения двух грузовых автомобилей ограничено движение транспорта по улице Подольских Курсантов (в направлении к улице Липецкая). В результате дорожной аварии пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В результате столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок.

Движение в районе аварии осуществляется по одной полосе из двух в обе стороны, пишет «Москва 24». Автолюбителям посоветовали выбирать пути объезда, уточняет РИАМО.

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Накануне три автомобиля столкнулись на Москворецкой набережной в центре Москвы. Машина марки Rolls-Royce врезалась в Audi, после чего с ними столкнулся Hyundai. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения иномарок нет.

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