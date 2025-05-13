В топ идут одни старики: комедия «Батя 2. Дед» заработала 1,5 млрд рублей

Фильм «Группа крови» о зверствах фашистов по отношению к детям стала самой мощной новинкой минувших выходных в российских кинотеатрах. Однако она стартовала в отечественном прокате только с третьей строчки бокс-офиса, не сумев сместить лидеров — первое и второе места по сборам, как и неделей ранее, удерживают «В списках не значился» и «Кракен». Комедия «Батя 2. Дед» опустилась на четвертое место топа, но взяла новую высоту — 1,5 млрд рублей по общим сборам. «Известия» — об итогах российского кинопроката в минувший уикенд.

«Батя 2. Дед» заработал 1,5 млрд

Посещаемость кинотеатров в прошедшие длинные выходные вновь упала — с 2,1 млн до 1,6 млн зрителей, по данным ЕАИС. Это заметно отразилось и на кассовых сборах. Военная драма о защитниках Брестской крепости с Владимиром Машковым «В списках не значился», которая дебютировала в бокс-офисе неделей ранее с 235 млн рублей, в этот раз лидерство удержала, но записала на свой счет меньше на 50 млн рублей — всего 182 млн.

Фото: Газпром-Медиа Кадр из фильма «В списках не значился»

На второй строчке вновь разместился «Кракен» с Александром Петровым, хотя фильм показал более высокую заполняемость зала — в среднем 22 человека на сеанс, тогда как у лидера проката 19. Фантастическая драма о моряках, которым во время поисков пропавшей подводной лодки предстоит столкнуться с гигантским чудовищем из глубины, записала на свой счет еще 130 млн рублей (почти на 100 млн меньше, чем в прошлый уикенд).

— Именно сборы холдоверов и по совместительству самых кассовых проектов мая снизились процентов на 20–30 по сравнению с премьерным уикендом, что считается стандартной динамикой и даже оценивается как незначительное падение. В целом фильмы могли собрать на порядок больше, но в уикенд повсеместно проходили празднования 80-летия Победы — кто-то предпочел принять участие в мемориальных мероприятиях или уехать, кто-то остаться дома с семьей, чтобы избежать толпы и перекрытий, — сказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

«Кракен», впрочем, уверенно стремится к миллиарду по общим сборам. А комедия «Батя 2. Дед» с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым эту отметку уже преодолела. Общие сборы картины предсказуемо превысили 1,5 млрд рублей. Ради справедливости стоит отметить, что и премьера фильма состоялась раньше на несколько недель — 3 апреля. В прошедшие праздничные выходные фильм принес кассе еще 52 млн и занял четвертую строчку рейтинга.

Новые российские фильмы в кино

Отечественные новинки минувших выходных серьезной конкуренции «старичкам» проката не составили. Военная драма «Группа крови» о лагере, организованном фашистами, где советских детей используют в качестве доноров крови для раненых немцев, стартовал с третьей строчки бокс-офиса с 73 млн рублей.

— «Группа крови» очень важный проект с великолепным сарафаном. Это не та картина, которая взрывает сборы, но которая работает в прокате очень долго, — объяснила Ольга Зинякова.

Фото: Газпром-Медиа Кадр из фильма «Группа крови»

Замыкает топ-5 спортивная драма «Финал» с Денисом Шведовым в роли тренера по волейболу Владимира Алекно, который привел мужскую сборную России к золоту на Олимпийский играх в 2012 году. В первые выходные в прокате фильм заработал 50 млн рублей. С восьмой строчки бокс-офиса стартовал в прокате мультфильм «Мальчик-дельфин 2», заработав 22,3 млн рублей. Десятую строчку с 16 млн рублей заняла комедия «Бес попутал» с Павлом Деревянко в роли искусителя из преисподней.

Да грянут «Громовержцы*»

Один из самых громких релизов, который поборется за кассу в предстоящий уикенд, — «Громовержцы*». Зарубежные критики называют его одним из лучших фильмов Marvel и главным блокбастером со времен «Мстителей». В России картину будут показывать с короткометражками в рамках предсеансового обслуживания.

— Безусловно, пиратские фильмы отнимают прайм-тайм время у релизов в официальном прокате. Но существенно это дисбаланс не внесет — слишком разные целевые аудитории у проектов, — считает Ольга Зинякова. — В ближайшее время высокий интерес со стороны зрителей обещают вызвать комедии «Олень» и «Туда», триллер «Багровая отмель». И, безусловно, большое зрительское событие ждет поклонников Константина Хабенского — 14 мая до театральной премьеры в кинотеатрах по России покажут киноверсию спектакля МХТ «Жил. Был. Дом.».

Фото: Marvel Studios Inc. Кадр из фильма «Громовержцы*»

Кроме прочего, официально 15 мая в российский прокат выходит драма «Верный друг» с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем. В центре сюжета писательница из Нью-Йорка, которая получает в наследство от своего близкого друга и наставника огромную непослушную собаку по кличке Аполлон. Новой хозяйке и питомцу придется научиться уживаться вместе и помочь друг другу справиться с утратой. Еще одна зарубежная новинка — французский триллер «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур и Гийомом Кане по мотивам романа Жоржа Сименона «Смерть красавицы».