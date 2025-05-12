Красно-белая драма

Драмы в поражении «Краснодара» от ЦСКА нет. Удивительнее было бы обратное — если бы «быки» победили армейцев. У команды Марко Николича, как-никак, была 11-матчевая беспроигрышная серия, никакого особого спада в последнее время не просматривалось, играл он на своем стадионе. Перед этим туром ЦСКА лидировал по весенним очкам (краснодарцы, правда, шли по этому показателю на втором месте). Если какую-то потерю баллов и можно назвать запланированной, то именно эту.

Не было ощущения, что футболисты Мурада Мусаева проводят главный матч в жизни. Выходит, внутренне были готовы, что именно теперь случится потеря очков? Впрочем, в случае двух побед в оставшихся матчах (в гостях с «Оренбургом» и дома с московским «Динамо») никто об этом, как и об 1:4 в Санкт-Петербурге, на фоне чемпионства и не вспомнит («Зенит» теперь отстает от клуба Сергея Галицкого всего на одно очко).

Что же до оставшихся игр «Краснодара», легко они, конечно, не дадутся, но, в отличие от матча с ЦСКА, «быки» в обоих — фавориты. И если не становиться чемпионом при таких обстоятельствах, то уже и не знаю, при каких.

Хотя бело-голубые и набрали отличную форму. Прекрасно это показал центральный матч тура со «Спартаком». Ни разу еще в этом сезоне не видел, чтобы красно-белых так возили, как в первые полчаса матча с «Динамо». Заголовок в еженедельнике «Футбол» от 1992 года о 6:0 в матче «Марсель» — ЦСКА: «И провезли их мордой по асфальту» — вполне применим к этой трети матча. 2:0 — еще далеко не худший для «Спартака» вариант. Это была стыдоба для красно-белых. И отличная по всем меркам игра «Динамо», чье настроение стало понятно еще в прошлом туре в Самаре, а и.о. главного тренера Ролан Гусев влил перед «Спартаком» в игроков ампулу свежих эмоций.

Но в одном футболисте эти эмоции бушуют всю весну. Поражает агрессия и уверенность, с которой играет 22-летний Ярослав Гладышев. Это пример того, как можно прогрессировать, поднимать свою планку. Не помню, чтобы в пару-тройку предыдущих лет в этого парня всерьез верили, — динамовцы, скажите, прав ли я. Более того, он казался «мягкой игрушкой», сдувавшейся, как только дело доходило до серьезного матча.

Но эта часть сезона — совсем другая история. И дело даже не в том, что он забивает и отдает. В отсутствие Тюкавина он вдруг почувствовал себя лидером, человеком, способным и, более того, обязанным решать — и не эпизоды, а матчи. В итоге, когда Тюкавин вернется, он будет в центре атаки, Гладышев — справа, и у «Динамо» окажется два россиянина с ключевыми ролями в атаке.

Прекрасно выглядел и Данил Глебов, не только забивший второй мяч при розыгрыше углового, но и большей частью управлявший процессами в центре поля. То есть у «Динамо» один российский футболист заработал пенальти, другой — забил, а всего россиян с первых минут в составе было пятеро. И это мы еще не учитываем Тюкавина. Совсем другие расклады в этом смысле у красно-белых. На что можно рассчитывать не на коротком отрезке, а в течение целого сезона, когда у вас ДВА «лимитчика» в команде, соответствующих уровню «Спартака», — Александр Максименко и Наиль Умяров? Российский рынок — вот о чем спортивному директору Франсису Кахигао и Ко надо в межсезонье заботиться в первую очередь.

Впрочем, тут возникает вопрос из серии: «Что было раньше — яйцо или курица?» Вот есть Гладышев и есть, допустим, Михаил Игнатов. Чей талант изначально сомнений не вызывал — вспомните, допустим, встречи с «Наполи» еще времен Руя Витории. Сильно сомневаюсь, что Гладышев талантливее Игнатова. Но один сейчас решает исход матча за матчем в «Динамо», а другой изредка выходит на замену в «Спартаке». Их ли это только персональная заслуга/вина? Или одного «прокачал» Марцел Личка, а с другим недоработал Станкович? Умяров — игрок как раз позиции серба — при нем прибавил резко. Но больше-то — никто. И четкого ответа, на кого возлагать ответственность за это, у меня нет. Есть только досада при взгляде на Игнатова образца нынешнего сезона.

Возникают, однако, вопросы и лично к Деяну. «Спартак» весной хронически безобразно начинает матчи и проводит так первые полчаса — вот главная причина в том числе этого поражения. И далеко не только его. «Рубин» забил «Спартаку» на 7-й и 28-й минутах. «Акрон» — на 23-й и 29-й. «Динамо» (Махачкала) — на 10-й и 16-й. «Динамо» (Москва) — на 7-й и 30-й. Когда подобное происходит один раз, ну два, это можно счесть за эпизод.

Но это — ЧЕТВЕРТЫЙ случай за короткий весенний отрезок, когда красно-белые забывают выйти на игру, получают 0:2 и потом лихорадочно пытаются всё исправить. Удалось только с «Акроном». Последний час воскресного дерби «Спартак» не был плох, но ничего не мог реализовать, а «Динамо» сыграло по счету и не так уж много явных моментов позволило создать. Слишком многое было потеряно вначале.

Почему «Спартак» первые полчаса регулярно не играет в футбол — вопрос именно к Станковичу. И тут уже неважно, какова ситуация с россиянами в команде. Это тренерская история.

После этого поражения красно-белые отстают от ЦСКА на четыре очка (и на два от занимающего четвертое место «Динамо») и уже вряд ли закончат чемпионат с медалями.

Честно говоря, не думал, что у Станковича такие проблемы со стрессоустойчивостью. Мы ведь видели и то, что Ролан Гусев назвал театром мимики и жеста. Деян, в отличие от Гильермо Абаскаля, совсем не производил впечатления человека, на которого дунешь — и он рассыплется. Но и в целом его поведение в последнее время и весь этот демарш наводят на грустные мысли. В том числе и о его собственном настрое.

Ситуацию для него может перевернуть только победа над «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России. Шансы неплохие — игра домашняя. Но, глядя на все происходящее, легко могу представить себе выигрыш команды с Дона. И тогда...

Но об этом не хочется даже думать. Потому что великолепный «Спартак» второй половины осени не выветривается из памяти, и он ведь такая же заслуга серба, как «Спартак» последних недель и весны в целом — его вина. Неужели всё закончится как обычно у красно-белых?

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса», автор 22 книг о спорте, вышедших тиражом более полумиллиона экземпляров

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