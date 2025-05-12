Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле является позитивным сигналом. Об этом 12 мая сообщил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Это очень позитивный сигнал. Есть предложение о прямых переговорах. Я думаю, что мы должны как можно быстрее этим воспользоваться и наконец найти выход к миру. И я убежден, что мы должны достичь мира, что это возможно», — заявил он в интервью агентству Sputnik Africa.
По его словам, стороны находятся на правильном пути к мирному соглашению, если они «проявят добросовестность». В том числе Дюпон-Эньян отметила, что украинский конфликт необходимо решить в рамках всеобъемлющего соглашения, где Украина станет нейтральной, демилитаризованной страной.
11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.
Песков 12 мая сообщил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Песков также подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования