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Песков назвал обвинения Польши по поводу пожара в ТЦ частью русофобской позиции

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Обвинения в адрес России со стороны Польши по поводу поджога торгового центра (ТЦ) в Варшаве безосновательны и являются частью русофобской позиции. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень много различных обвинений в адрес России озвучиваются в Польше, и это часть абсолютно русофобской и недружественной позиции по отношению к нашей стране, тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными», — сказал Песков на брифинге.

Так он отреагировал на сообщения о том, что власти в Польше обвинили российские спецслужбы в поджоге крытого рынка Marywilska 44 в Варшаве, который сгорел в мае 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши — это «составные звенья этой общей цепи» на сворачивание двусторонних отношений.

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Ранее в этот день глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что страна приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Сикорский уточнил, что закрытие связано якобы с актами диверсий.

В этот же день вице-министр иностранных дел страны Хенрыка Мосциская-Дендыс заявила, что Польша признала российских дипломатов из генконсульства в Кракове персонами нон грата.

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