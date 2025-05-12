Несколько десятков человек погибли при нападении боевиков в Буркина-Фасо
В результате нападения радикальных джихадистов в городе Джибо на севере Буркина-Фасо погибло несколько десятков человек. Об этом 12 мая сообщило агентство AFP.
«Несколько десятков военных и гражданских погибли в воскресенье в результате очередного нападения джихадистов», — уточняет «РИА Новости».
По данным издания, нападавших было более 100 человек, они одновременно атаковали военный отряд, посты полиции и кварталы города.
В прошлом году 15 человек погибли при нападении на церковь в Буркина-Фасо. Жертвой терракта стала католическая община деревни Эссакане во время воскресной молитвы.
Христианские церкви страны не единожды страдали из-за нападений террористов, кроме того, джихадисты всё чаще похищают священнослужителей.