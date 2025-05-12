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Турецкие авиакомпании начнут штрафовать рано встающих с места пассажиров

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Фото: Global Look Press/ Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, покидающих свои места до момента выключения светового табло «Пристегните ремни». Об этом 12 мая сообщает турецкая газета Akdeniz Gerek со ссылкой на циркуляр турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM).

По данным издания, авиакомпания Turkish Airlines стала первой авиакомпанией, которая внедрила новые правила.

«Пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами», — говорится в материале.

Turkish Airlines уже призвала бортпроводников авиакомпании уделять особое внимание информированию пассажиров о новых правилах, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 15 апреля, СМИ сообщили, что Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 145%. Пекин также потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний.

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