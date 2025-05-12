В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
В Кировском районе Перми возбудили уголовное дело по факту гибели 18-летней девушки, тело которой нашли на заборе. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Пермскому краю.
«Следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 мая 2025 года на улице у бара, расположенного в Кировском районе города Перми обнаружено тело молодой девушки, смерть которой наступила в результате проникающего колотого ранения туловища», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в ходе дальнейшего следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации.
28 апреля сообщалось, что труп девушки с ножевым ранением в области сердца был обнаружен возле дома в столичном районе Южное Медведково. СК организовал по данному факту доследственную проверку.
В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве девушки. Уточняется, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с девушкой, в ходе которого ударил ее ножом в область сердца, а после сбросил тело из окна квартиры.