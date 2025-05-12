К 80-летию Великой Победы в ВОВ прошла экспедиция «Марш Мира»

В рамках проведения 53-й гуманитарной экспедиции миссии «Марш Мира» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. были организованы и состоялись семь мероприятий на территории Сычевского и Гагаринского районов Смоленской области.

Будучи одним из форпостов России, Смоленская земля на протяжении столетий первой принимала на себя удары. В течении 1941–1943 годов Смоленская область являлась местом самых ожесточенных боев с фашистскими захватчиками, в ходе которых родилась Советская гвардия. На территории Смоленской области фашисты осуществляли тактику выжженной земли, немецкие каратели сожгли дотла более 5 тыс. деревень, из них около 300 вместе с мирными жителями. За время оккупации жертвой фашистов стал каждый третий житель Смоленщины. Это единственная область в России, которая так и не смогла восстановить довоенную численность населения.

Памятные мероприятия гуманитарной миссии «Марш Мира» начались 8 мая 2025 г. в городе Сычевка. Вместе с организатором миссии «Марш Мира» Дмитрием Исаенко на Смоленщину прибыл участник СВО, старший лейтенант, командир батареи ПТУР 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, Герой России Иван Жарский, прославившийся героизмом на фронте.

Миссия «Марш Мира» на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота и воинам группировки войск «Север». После прибытия в Сычевку Дмитрий Исаенко, Иван Жарский и жители города возложили цветы на мемориале «Вечный огонь» в центре Сычевского городского парка в память о погибших защитниках нашей Родины во время ВОВ 1941–1945 годов на территории Сычевского района. Затем участники возложения с флагами России и Знаменем Победы выехали на территорию деревни Каурово Сычевского района для проведения патриотического мероприятия на Мемориале Памяти на месте расстрела 28 мирных жителей деревни Каурово, фашистским карательным отрядом 13 января 1942 года. Все присутствовавшие на мероприятии почтили память мирных жителей, возложили цветы, выступили с речами Дмитрий Исаенко и Иван Жарский.

Заключительным мероприятием 8 мая 2025 года стала поездка в город Гагарин.

На территории Гагаринского района в годы ВОВ шли кровопролитные бои, погибли и умерли от ран десятки тысяч военнослужащих, сожжено, разрушено и уничтожено полностью или частично 141 населенный пункт. Вместе с главой муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области Владимиром Груниным гости района, в честь Героев Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., возложили цветы к благоустроенному Братскому захоронению № 2, где захоронены бойцы и командиры Красной армии.

9 мая 2025 года на центральной площади белокаменного города Сычевка состоялся митинг, посвященный этой дате, который собрал тысячу жителей. Торжественно и с гордостью школьники вынесли знамя Победы, символизирующее уважение к героической истории нашего народа. Боевые действия на территории Сычевского района велись в течение 518 дней. За время оккупации с 10 октября 1941 года по март 1943 года погибла половина мирных жителей. Перед Великой Отечественной войной в Сычевском районе проживало около 40 тыс. человек, а после освобождения численность населения составила всего 20 тыс. человек. Почётными гостями мероприятия стали ветераны, дети войны, которые прошли через суровые испытания и стали живыми свидетелями тех исторических событий. На этом мероприятии выступила с речью живая свидетельница оккупационного времени, дочь расстрелянного Сергея Петровича Петрова и мать Дмитрия Исаенко, —Раиса Сергеевна Исаенко. Она в своем преклонном возрасте является волонтером миссии «Марш Мира» и неоднократно бывала на Донбассе с гуманитарной помощью мирным жителям.

Заключительное мероприятие 9 мая 2025 года состоялось на Центральной площади у «Стены памяти». Были зачитаны приказы о награждении гражданских лиц-волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь группировке войск «Запад», награждены медалью «За содействие СВО», включая инициатора миссии «Марш Мира» Дмитрия Исаенко. По окончании мероприятия, со всем необходимым, на фронт торжественно отправилась 53 гуманитарная экспедиция миссии «Марш Мира». В отправке экспедиции помогли Благотворительный фонд «Славянская Душа», «Форте Холдинг», «Гео Мед», Даниловский монастырь в Москве, меценаты и жители Сычевского и Гагаринского районов Смоленской области. Доставку гуманитарной помощи на фронт обеспечила волонтерская группа «Русский Медведь».