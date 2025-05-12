Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме
Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над спортсменкой из Бельгии Элизе Мертенс в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме 12 мая.
Встреча продлилась 77 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Шнайдер, отмечает «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале теннисистка сыграет с победительницей матча между итальянкой Ясмин Паолини (6) — Елена Остапенко из Латвии (17).
Ранее, 29 апреля, Шнайдер потерпела поражение в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) со спортсменкой из Польши Иге Свёнтек в Мадриде. Их встреча продлилась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 4:6 в пользу Свёнтек.