В ФРГ заявили о готовности поддержать Украину на переговорах в Стамбуле
Берлин готов оказать поддержку Киеву на возможных переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле. Об этом 12 мая на брифинге кабмина ФРГ заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
«Есть готовность со стороны федерального правительства присутствовать [на переговорах в Стамбуле], в настоящий момент это согласовывается. По существу речь будет идти о переговорах между Россией и Украиной. Но тем не менее будет предложена поддержка со стороны европейских партнеров», — заявил он на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале Epoch TV.
Корнелиус отметил, что решение о том, проводить ли переговоры без прекращения огня, должен принимать Киев. Он добавил, что Россия сделала Украине четкое предложение.
Кроме того, на том же брифинге Корнелиус заявил, что ФРГ введет санкции против России в случае отказа Москвы заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня 12 мая. Пресс-секретарь правительства ФРГ добавил, что ограничительные меры против РФ будут подготовлены совместно с европейскими партнерами Берлина.
11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.