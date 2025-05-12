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В ФРГ заявили о готовности поддержать Украину на переговорах в Стамбуле

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Фото: Global Look Press
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Берлин готов оказать поддержку Киеву на возможных переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле. Об этом 12 мая на брифинге кабмина ФРГ заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

«Есть готовность со стороны федерального правительства присутствовать [на переговорах в Стамбуле], в настоящий момент это согласовывается. По существу речь будет идти о переговорах между Россией и Украиной. Но тем не менее будет предложена поддержка со стороны европейских партнеров», — заявил он на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале Epoch TV.

Корнелиус отметил, что решение о том, проводить ли переговоры без прекращения огня, должен принимать Киев. Он добавил, что Россия сделала Украине четкое предложение.

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Кроме того, на том же брифинге Корнелиус заявил, что ФРГ введет санкции против России в случае отказа Москвы заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня 12 мая. Пресс-секретарь правительства ФРГ добавил, что ограничительные меры против РФ будут подготовлены совместно с европейскими партнерами Берлина.

11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.

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