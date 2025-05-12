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Песков заявил о враждебной позиции Польши на фоне закрытия генконсульства РФ

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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Отношения между Россией и Польшей находятся в плачевном состоянии, Варшава выбирает враждебность и недружественность по отношению к российской стороне. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя закрытие генконсульства РФ в Кракове.

«Что касается различных обвинений — очень много различных обвинений в адрес России озвучиваются в Польше, и это часть абсолютно русофобской и недружественной позиции по отношению к нашей стране, тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, сокращение дипломатического присутствия России на территории Польши является показателем того, что двусторонние отношения между странами становятся хуже. Официальный представитель Кремля добавил, что «составные звенья общей цепи» между польской и российской стороной нарушены из-за риторики республики.

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Также политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал «Известиям», что решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове — демонстративный недружественный акт, связанный с конфликтом на Украине. По его словам, сейчас отношения между Польшей и Россией находятся «на минимуме».

Ранее в этот день глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что страна приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Сикорский уточнил, что закрытие связано с якобы актами диверсий.

В этот же день вице-министр иностранных дел страны Хенрыка Мосциская-Дендыс заявила, что Польша признала российских дипломатов из генконсульства в Кракове персонами нон грата.

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