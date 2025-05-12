В Индонезии 13 человек погибли в результате взрыва боеприпасов при утилизации
В результате взрыва при утилизации списанных боеприпасов в деревне Сагара индонезийской провинции Западная Ява погибли 13 человек — девять мирных жителей и четверо военнослужащих. Об этом 12 мая сообщило агентство Antara News со ссылкой на вооруженные силы страны.
По данным Индонезийских сил обороны (TNI), взрыв произошел в 09:30 по местному времени (13:30 мск), когда офицеры пытались утилизировать непригодные и неиспользованные боеприпасы на объекте, который принадлежит Агентству по охране природных ресурсов округа Гарут (BKSDA).
Начальник штаба армии генерала Марули Симанджунтак уточнил, что причины взрыва устанавливаются.
По словам начальника информационного управления TNI генерал-майора Кристомеи Сиантури, тела погибших военных доставили в региональную больницу общего профиля для вскрытия. Он подчеркнул, что TNI и офицеры координируют действия на месте происшествия, чтобы «обезопасить и очистить место инцидента в качестве меры предосторожности против других потенциальных взрывов».
Ранее, 29 апреля, при взрыве в военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия на территории Румынии погиб один сотрудник подразделения. Уточнялось, что погибшая 47-летняя женщина занималась физико-химическим анализом взрывчатых и пиротехнических материалов.