Когда и насколько отключат горячую воду в Санкт-Петербурге в 2025 году

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начинается плановое отключение горячей воды. Как правило, подача воды прекращается на период ремонта теплосетей и проведения профилактических работ после окончания отопительного сезона. Где узнать график отключения горячей воды в своем доме и что делать, если вода не поступает слишком долго, рассказывают «Известия».

Когда отключат горячую воду в Санкт-Петербурге в 2025 году

Согласно принятым нормам, отопление выключают, если в течение пяти дней среднесуточная температуре воздуха держится на отметке +8 градусов и выше. Вслед за этим отключают и горячую воду.

Полностью обойтись без отключений невозможно, поскольку любое оборудование нуждается в периодическом обслуживании. Таким образом удается заблаговременно выявить неполадки и снизить число коммунальных аварий в холодное время года.

Традиционно воду в Северной столице отключают с конца мая по конец августа. Сроки отключения составляют от нескольких дней до двух недель. На некоторых участках они могут варьироваться как в большую, так и меньшую сторону в зависимости от сложности работ.

Примерная дата, когда в Санкт-Петербурге отключат горячее водоснабжение в 2025 году, — 20-е числа мая. В ряде районов отключение запланировано на конец июня – середину июля.

Где узнать график отключения горячей воды в Петербурге в 2025 году

Точный график отключения горячей воды публикуется перед началом плановых работ. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации города, в личном кабинете ГИС ЖКХ или на сайте комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона».

Необходимая информация также предоставляется на сайтах организаций, отвечающих за теплоснабжение. В Северной столице их четыре: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», АО «ТЭК СПб», ООО «Теплоэнерго» и ООО «Петербургтеплоэнерго». Узнать, какая именно компания обслуживает дом, можно из актуальной платежки за коммунальные услуги.

Еще можно обратиться в свою управляющую компанию (УК). При этом примерно за две недели до отключения представители УК вывешивают объявления с указанием дат на специальном информационном стенде или на двери подъезда.

Что делать, если долго не дают горячую воду

В случаях, когда воду не дают дольше допустимого срока, нужно зафиксировать отсутствие воды в кране при помощи специалиста управляющей компании и составить акт. Это нужно для того, чтобы подать жалобу в жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор, пояснил «Известиям» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Эксперт отметил, что возобновление поставок воды часто откладывается не в результате аварий или действий теплоснабжающих организаций, а по вине коммунальщиков. Также он спрогнозировал, что со временем износ сетей будет уменьшаться и отключение горячей воды будет происходить всё реже.

Чтобы подготовиться к плановым отключениям горячего водоснабжения, рекомендуется перекрыть стояк горячей воды на весь период профилактических работ и выбрать альтернативные способы купания — бани, садовые душевые или использовать водонагреватели.

Ранее «Известия» писали, что сокращать сроки отключения горячей воды в России пока не планируется.