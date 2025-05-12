В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России

Для России неприемлем язык ультиматумов, с ней так нельзя разговаривать. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связанный с предупреждением правительства Германии о подготовке санкций Европой в случае, если РФ не прекратит огонь на Украине.

«Мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит, с Россией нельзя разговаривать таким языком», — отметил он.

В этот же день сообщалось, что Германия готова продолжить поставлять оружие на Украину в том случае, если Москва и Киев не достигнут соглашения о прекращении огня. Уточняется, что парламентарии прошлого созыва заявили о возможности принятия еще одного пакета помощи на €3 млрд.