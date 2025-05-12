Депутат Верховной рады раскрыл план Зеленского продолжать конфликт

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук отреагировал на выступление президента России Владимира Путина, заявив о намерениях украинского лидера Владимира Зеленского продолжать конфликт. Об этом 12 мая он рассказал в своем Telegram-канале.

«Есть огромная и принципиальная разница между тем, что сегодня требует коллективный Зеленский, и тем, что предлагает Путин. Первые — требуют войны. Для них «мир — это смерть», потому что мир лишает их власти. <...> Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования», — говорится в публикации.

Он отметил, что устойчивый мир возможен только в результате прямого диалога, а настоящей гарантией безопасности станет рукопожатие лидеров стран.

«Всё остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови», — заключил депутат.

В воскресенье, 11 мая, Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ с предложением, выдвинутым Украине, возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает возможности достичь реальное прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.

12 мая политолог иван Мезюхо оценил реакцию Зеленского на мирные инициативы Путина. По его словам, президент России дал возможность американскому коллеге Дональду Трампу поставить на место украинского лидера. Уточняется, что Путин, предложив Украине возобновление переговоров в Стамбуле, отчетливо показал, что РФ не нуждается в посредничестве стран Евросоюза (ЕС).