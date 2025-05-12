Более 10 миллионов россиян увидели Парад Победы в прямом эфире с цифровых экранов

В день 80-летия Великой Победы МИЦ «Известия» совместно с медиахолдингом МАЕР провели ежегодную трансляцию парада Победы на Красной площади. Торжественный парад и титры с ключевой информацией в реальном времени увидели свыше 10 млн человек по всей России.

Прямая трансляция была доступна на цифровых экранах и медиафасадах в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах страны. Комментарии и важные факты происходящего синхронно транслировались на всех digital-поверхностях, создавая эффект полного погружения в событие. Общее число зрителей прямого эфира достигло порядка 10 млн, а общее число просмотров, включая повторы, более 40 млн.

«Сотрудничество с МАЕР в День Победы становится доброй традицией. Второй год подряд наши холдинги объединяются, чтобы каждый мог стать частью этого торжественного события. И с каждым годом трансляция становится технологичнее и удобнее. В этот раз редакция «Известий» в прямом эфире сопровождала происходящее на Красной площади титрами — так миллионы зрителей смогли не только увидеть, но и прочитать важную информацию о параде Победы», — отметили в редакции телеканала.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель страны от Калининграда до Владивостока, почувствовал себя частью этого великого события. Парад — связь поколений, которая через технологии объединяет всю страну в стремлении сохранить нашу историческую память», — отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.