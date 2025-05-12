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Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В конце апреля завершился прием заявок на премию «Глобальная энергия» — одну из наиболее авторитетных отраслевых наград, присуждаемую за значимые научные открытия и технологические решения, направленные на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологичности энергетики. В 2025 году на премию поступило 90 номинационных представлений из 44 стран и территорий. Таким образом, по сравнению с 2024 годом, когда в номинационном процессе участвовали представители 25 государств, количество участников номинационного процесса практически удвоилось.

Наибольшее число заявок поступило из России (15), США (11), Китая и Индии (по 8). Впервые в истории премии номинантов представили Куба, Палестина и Таиланд. Кроме того, в номинационный процесс вернулись Германия, Австрия, Танзания, Литва, Дания, Франция, Иран и Тайвань (Китай). Хотя эти страны и территория не были представлены среди номинантов, они внесли значимый вклад в расширение конкурсной базы, подав номинационные представления на коллег из других государств. Широко представлены Латинская Америка, Азия и Африка.

«Премия «Глобальная энергия» служит драйвером прогресса в отраслях мировой энергетики, дает основу для решения стратегических задач отраслей ТЭК. Благодаря премии фундаментальные исследования получают развитие в практической реализации, а талантливые ученые имеют возможность представить свои открытия на международной арене. Именно это и есть основная задача премии «Глобальная энергия», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

В номинации «Традиционная энергетика» было подано 25 заявок, в номинации «Нетрадиционная энергетика» зарегистрировано 35 заявок, в номинации «Новые способы применения энергии» — 30 заявок.

Такое масштабное представительство стало результатом последовательной работы менеджмента ассоциации «Глобальная энергия» по продвижению премии и активному расширению ее географии.

«Когда в декабре прошлого года мы объявили о начале номинационного цикла 2025 года, я выразил уверенность в росте количества заявок из развивающихся стран, особенно из Южной Америки — мирового лидера по использованию возобновляемых источников энергии, и Африки, где сохраняется высокий потенциал по добыче традиционных ресурсов при одновременно растущем спросе на автономные энергосистемы. Сегодня мы видим, что эти ожидания оправдались: география участников расширилась, число представленных проектов увеличилось, а качество научных решений из новых регионов просто вызывает восхищение. Полагаю, это весомое подтверждение международного авторитета нашей премии», — отметил президент ассоциации Сергей Брилев.

Завершение приема заявок знаменует окончание первого этапа номинационного цикла. Далее заявки будут оценены независимыми экспертами по фиксированному набору критериев, включая научную новизну, практическую значимость и потенциал применения. По итогам оценки пятнадцать заявок (по пять в каждой из трех номинаций), набравших наивысший балл, будут включены в шорт-лист. В финале лауреатов выберет Международный комитет под председательством лауреата Нобелевской премии Рае Квон Чунга.

«С каждым годом география участников премии расширяется, и 2025 год не стал исключением. Это говорит о том, что научные знания в сфере энергетики обладают уникальной способностью объединять людей вне зависимости от геополитических границ. Все участники, несмотря на различия в национальных и технологических подходах, едины в стремлении к достижению главной цели науки — созданию устойчивого и доступного энергетического будущего для всего человечества. Высоко ценю уровень представленных номинаций и с нетерпением жду нового этапа», — прокомментировал итоги первого этапа Рае Квон Чунг.

Имена лауреатов премии «Глобальная энергия» будут объявлены в июле 2025 года в г. Красноярске. Торжественная церемония награждения состоится в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 15 по 17 октября 2025 года при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

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