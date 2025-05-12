Дипломатическая реальность

Дипломатическая схватка вокруг украинского вопроса подходит к решающей стадии. Сегодня уже очевидно, что либо в ближайшее время удастся урегулировать конфликт за столом переговоров, либо не останется альтернативы силовому решению проблемы, для которого у Москвы есть все необходимые средства. Однако руководство нашей страны всегда исходило из того понимания, что военный сценарий — это не наш выбор, а навязанная необходимость. Именно поэтому, несмотря на цинизм и вероломство Киева, Россия раз за разом предлагает оппонентам честный диалог, призванный спасти жизни и остановить спровоцированную украинским режимом трагедию.

Инициатива Владимира Путина о возвращении сторон к переговорному треку в Стамбуле — не только демонстрация миролюбивого настроя российского руководства, но и единственно возможный шаг к досрочному завершению кровопролития. Надо отдать должное Дональду Трампу, который хоть и в свойственном эксцентричном стиле, но поддержал предложение Москвы, заставив согласиться на прямой разговор и Владимира Зеленского. По факту, как с разочарованием отмечают украинские наблюдатели, Путин и Трамп сломали всю извращенную конструкцию, созданную Киевом при поддержке европейских кураторов. Лидеры антироссийской коалиции надеялись поставить Россию перед непростым выбором: или пойти на абсурдное 30-дневное перемирие, за время которого Украина могла бы укрепить позицию, перевооружить армию и провести дополнительную мобилизацию, или вступить в новый раунд санкционной войны с Западом. Согласие на этот сценарий пытались навязать и Трампу, тем более что некоторые сотрудники Белого дома, включая специального посланника Кита Келлога, откровенно подыгрывают украинской стороне. Но пока что эта комбинация не увенчалась успехом.

Безусловно, сделав очередной гроссмейстерский ход, наш Верховный главнокомандующий понимает, насколько сложный и долгий путь предстоит пройти для достижения целей специальной военной операции. Сама готовность Зеленского отправиться на переговоры в Стамбул вовсе не означает позитивного движения вперед. Киевский лидер пытается тянуть время и будет всеми силами стремиться превратить дипломатию в шоу.

Пока что мы не наблюдаем со стороны противника способности принять сложившуюся ситуацию и согласиться на полный вывод войск из частично оккупированных ВСУ российских областей. Не видно и четкого плана по денацификации и демилитаризации украинского государства. Наоборот, в отчаянии стремясь изменить ход конфликта, Киев наращивает шаги по насильственному набору в армию и активизирует усилия по фашизации общества, включая захваты церквей и новые гонения на русскоязычных жителей. Наконец, не прослеживается и ярко выраженных намерений европейских стран отказаться от санкций, что будет означать серьезный настрой на выход из режима гибридной войны. В связи с этим любые переговорные усилия наших дипломатов необходимо будет подкреплять новыми успехами на поле боя.

Время покажет, насколько договороспособными в итоге окажутся украинские власти, не говоря уже о том, что их легитимность давно находится под большим вопросом. Но попытаться осуществлять давление на Киев по двум трекам — военному и дипломатическому — мы обязаны. В некоторой степени это решение можно считать шагом доброй воли, запасы которой у Москвы продолжают иссякать.

Даже неудачные переговоры могут сыграть полезную роль, окончательно продемонстрировав Вашингтону неадекватность его киевских марионеток. Россия и США явно заинтересованы в продолжении конструктивного взаимодействия по широкому спектру вопросов. И мы не можем позволить ни украинским неонацистам, ни их европейским старшим товарищам сорвать этот жизненно важный для всей международной безопасности процесс. Для этих целей можно даже потерпеть очередную дипломатическую клоунаду наших оппонентов в Стамбуле, параллельно продумывая и готовя к воплощению в жизнь план по нанесению Киеву и его покровителям заслуженного стратегического поражения.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России, доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора