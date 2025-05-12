В Техасе хотят запретить россиянам покупать недвижимость в штате. Губернатор региона предложил не продавать землю гражданам так называемых враждебных стран для США, передает телеканал «Известия». В список недружественных государств вошли Россия, Китай, Иран и КНДР. Еще в феврале документ предложили несколько законодателей Техаса. Законопроект ожидает финального чтения и может вступить в силу 1 сентября этого года.

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