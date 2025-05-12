Дело экс-главы ГИБДД Ставрополья. Вынесен приговор владельцу дома с «золотым унитазом»

Бывшего главу ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова приговорили к 20 годам колонии по делу о коррупции. Его признали виновным по статье о взяточничестве организованной группой в особо крупном размере — общая сумма превысила 20 млн рублей. В собственности у Сафонова нашли особняк, в котором внимание СМИ привлек золотой унитаз, и еще два десятка объектов недвижимости. Как развивалось дело «золотого гаишника» — в материале «Известий».

За что осудили Сафонова

• ​В понедельник, 12 мая, Черкесский городской суд КЧР вынес приговор по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова — его приговорили к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафу в размере 100 млн рублей. Также его на 12 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах, помимо этого, он утратил звание полковника полиции. Мужчину признали виновным в том, что за крупные взятки он в составе созданного им организованного сообщества позволил большегрузам беспрепятственный проезд по Ставрополью. Сам Сафонов вину не признал.

• ​Ранее Алексей Сафонов заявлял о себе как о непримиримом борце с взяточничеством. В ходе одного из брифингов жаловался на нерадивых коллег, признавая существование «бытовой коррупции».

• ​Сафонова задержали в июле 2021 года по делу о взяточничестве. Его обвинили в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, получении взяток, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Во время расследования у него нашли особняк, который в СМИ прозвали ставропольским Версалем: стены были отделаны золотом, а в ванной стояли золотые биде и унитаз — это прославило Сафонова в соцсетях. Всего у полковника Сафонова и его семьи нашли более 20 объектов недвижимости.

• Сам Сафонов оправдался в зале суда за интерьер своего дома. По его словам, он экономил на всем: знаменитые унитазы стоили всего 8 тыс. рублей и были куплены на махачкалинском рынке, а картины — за 3 тыс. в Пятигорске. Даже люстры оказались не хрустальными, а пластмассовыми.

• Согласно материалам дела, с 2013 по 2021 год организованная Сафоновым группа получила более 100 взяток на общую сумму около 21 млн рублей. Деньги им передавали за предоставление беспрепятственного проезда грузовиков по региону. Водители получали бумажные «пропуска», которые они прикрепляли к лобовому стеклу, чтобы проехать по территории края мимо постов ГИБДД. Чаще всего услугами Сафонова пользовались перевозчики зерна, а также песка, щебня и других строительных материалов, так как зачастую они едут с большим перегрузом. Такой пропуск на месяц стоил до 10 тыс. рублей.

• На фоне ареста Сафонова также отправили в отставку начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина. В Кремле дело сочли результатом последовательной борьбы с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей.

• По делу также проходили сотрудники краевой автоинспекции Виталий Мельчиков, Александр Аржанухин, Александр Ткаченко, предприниматели Елена Мельчикова, Евгений и Алена Сотниковы, Владимир Парахин и Виталий Горлов. Большая часть из них уже осуждена. В среднем они получили от пяти до шести лет колонии.

• Два фигуранта по делу умерли до окончания расследования. Самоубийство совершил начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, который собирал и передавал деньги Сафонову. Аржанухина задержали примерно в одно время с бывшим главой ГИБДД. Вскоре он начал давать показания против Сафонова. Сам Сафонов заявляет, что Аржанухин его оклеветал, как и другого силовика — заместителя Сафонова Александра Ткаченко. Он был болен раком, и, по мнению Сафонова, в его смерти виноваты показания Аржанухина.

Чем владел Сафонов и его близкие

• Полковник в попытке скрыть имущество записывал его на свою мать Светлану, бывшую супругу Ирину Сафонову, ее мать — Лидию Губареву, а также на гражданскую жену Елену Псел. С 2011 года, когда Сафонов возглавил региональное управление ГИБДД, и до момента задержания его близкие приобрели имущество, цена которого сильно превышает их доходы. При этом они не смогли предоставить сведений о законных источниках средств, на которые оно покупалось. В результате суд изъял в пользу государства имущество Сафонова и его близких на 180 млн рублей.

• В собственности самого Сафонова был особняк площадью 232 кв. м в станице Новомарьевской, рыночная стоимость которого превышает 30 млн рублей. Интерьер дома отделан золотом, а в ванной установлены позолоченные унитаз и биде. По словам брата Сафонова, бывший глава ГИБДД жил по принципу «всё в дом» и постоянно помогал семье.

• У матери Сафонова нашли дом площадью 133 кв. м на участке 895 кв. м, а также автомобиль Nissan Qashqai. Бывшей жене он переписал дом площадью 285 кв. м на участке в 600 кв. м, два автомобиля Mercedes-Benz — GLE 350D и E 220, а также нежилое помещение площадью 45 кв. м. Не осталась в стороне и мать бывшей жены — ей приобрели два участка площадью 496 кв. м и 500 кв. м, а также дом в 685 кв. м. В собственности гражданской жены были часть торгово-офисного центра, три нежилых помещения и три квартиры в Ставрополе. Кроме того, ей принадлежала квартира в элитном жилом комплексе в Петербурге, автомобили BMW X6 и X, Toyota Camry и дом площадью 449 кв. м на участке в 812 кв. м.

• Однако всё это имущество не могло быть приобретено законно. С 2008 по 2021 год Сафонов официально заработал лишь 12,2 млн рублей, его мать — 83 тыс., экс-супруга — 2,7 млн, бывшая теща — 2,4 млн и гражданская жена — 811 тыс. То есть общий объем их дохода составил около 18 млн рублей. Этой суммы не хватило бы даже не покупку всех автомобилей.