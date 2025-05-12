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Путин отметил нехватку врачей в Ивановской области

Президент поддержал инициативу развития малых городов и отметил экономические успехи региона
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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Ивановская область обеспечена врачами хуже, чем в среднем регионы страны. Об этом Владимир Путин заявил 12 мая на встрече с главой области Станиславом Воскресенским. Губернатор подтвердил, что 21 фельдшерско-акушерскому пункту не хватает специалистов. Однако есть успехи в демографии и экономике.

Что обсуждали на встрече

Ивановская область входит в тройку по суммарному коэффициенту рождаемости в ЦФО, сообщил губернатор. Региону удалось подняться с 73-го на 64-е место по этому показателю. Власти реализуют меры поддержки семей: для многодетных предусмотрена приоритетная запись к детским врачам, а подготовка к ЭКО стала полностью бесплатной. «Вы знаете, мы исторически не можем похвастаться высокой рождаемостью. Я как-то докладывал, что демографическая яма 1990-х в Ивановской области была гораздо глубже, чем в остальных регионах России. Но все-таки мы подтягиваемся», — сказал он.

Губернатор попросил Владимира Путина дать поручение правительству разработать комплекс мер для развития малых городов. В частности — для наращивания инфраструктуры и привлечения инвестиций. По мнению Станислава Воскресенского, важно не просто сохранить малые города, но и сделать их точками экономического роста. У региона уже есть определенные успехи: местные производители третий год подряд лидируют по объему продаж онлайн в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

Обеспеченность врачами в Ивановской области остается ниже, чем в среднем по стране и эта проблема требует решения, указал президент. Станислав Воскресенский подтвердил, что 21 фельдшерско-акушерский пункт Ивановской области не укомплектован врачами и пообещал разрешить ситуацию. «Мы, конечно, этим занимаемся, дожмем», — подчеркнул он.

Родительный падеж: у России появилась демографическая стратегия
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В области заработало первое в России производство мембранных тканей полного цикла. Также свою работу начало первое на территории страны прядильное производство из переработанного сырья: теперь старая одежда перерабатывается в пряжу, из которой впоследствии производится ткань, из которой шьют спецодежду. Воскресенский подчеркнул, что это хорошо не только для экономики и технологий, но и для экологии. Кроме того, впервые за 30 лет в черте Иваново началось строительство крупного завода. Он будет производить дорожную технику после ухода из РФ многих западных компаний. «Вот отсюда и рост в целом ВВП», — заключил президент.

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