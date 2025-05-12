На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд

На платной трассе М-11 на участке от Москвы до Солнечногорска с 12 мая введены сезонные тарифы для легковых автомобилей на основные дачные маршруты в пятницу, субботу и воскресенье. Об этом сообщила Северо-западная концессионная компания (СЗКК).

По данным компании, на участке от МКАД до Зеленограда проезд по пятницам и субботам теперь стоит 800 рублей (вместо 750 рублей), до ЦКАДа — 1,2 тыс. рублей (вместо 1,1 тыс. рублей), до Солнечногорска — 1,6 тыс. руб.лей (вместо 1,4 тыс. рублей). Сезонные тарифы будут действовать до 19 октября.

В СЗКК отметили, что стоимость останется прежней на все поездки для легковых автомобилей в рабочие дни (кроме пятницы); в выходные дни на маршруты, не связанные с дачными направлениями; по всем абонементам на проезд.

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