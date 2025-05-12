ABC: Катар хочет подарить Трампу самолет Boeing 747‑8

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По данным журналистов, воздушное судно может быть передано американской стороне уже на следующей неделе. В публикации отмечается, что это может стать «самым ценным подарком, когда-либо сделанным Соединенным Штатам иностранным правительством».

Однако, по информации издания Politico, в Катаре опровергли информацию, что передача Трампу самолета Boeing 747-8 состоится уже на этой неделе.

«Возможная передача самолета <...> в настоящее время рассматривается между Министерством обороны Катара и США, но этот вопрос всё еще находится на рассмотрении соответствующих юридических департаментов, и решение не принято», — приводит Politico слова медиа-атташе Катара в США Али Аль-Ансари.

Ранее в этот день сообщалось, что в США требуют начать расследование, касающееся планов Трампа принять в подарок от королевской семьи Катара Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн для использования в качестве президентского самолета Air Force One. Демократы потребовали консультативное заключение о соблюдении федеральных правил этики или положения о вознаграждении, закрепленном в Конституции США.