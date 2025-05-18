Что ждет Ватикан при новом папе римском? Разбор

18 мая на площади Святого Петра прошла интронизация папы римского Льва XIV. Роберт Фрэнсис Прево стал 267-м папой римским. При этом он первый глава римско-католической церкви из США. Каких изменений ждут от него — в материале «Известий».

Приход к власти американца

• Роберт Прево родился в Чикаго, с детства интересовался религией. По словам его старшего брата, служившего морским пехотинцем, мальчику нравилось играть в священника, и родственники дразнили его папой римским.

• Избрание Льва XIV стало для многих неожиданностью, ведь он не входил в список фаворитов. Голосование конклава по традиции проходило в закрытом режиме и продлилось больше суток. Выбрать папу римского удалось с четвертой попытки. Вероятно, новый понтифик стал компромиссной фигурой для консервативных и прогрессивных кругов католической церкви.

• Ходили слухи, что из-за споров внутри Ватикана будет выбран временщик, то есть пожилой кардинал, который займет престол ненадолго. Однако новому папе 69 лет. Для главы католической церкви это достаточно молодой возраст. Его понтификат может продлиться несколько десятилетий.

• За свою жизнь Лев XIV служил и в Перу, и в Италии. Поэтому его избрание частично устроило консервативные круги католической церкви, которые хотели видеть на святом престоле человека, связанного с Италией.

• При этом у нового папы не идеальная биография. Американское «Объединение переживших насилие со стороны священников» подало жалобу против Роберта Прево и еще пяти кардиналов по обвинению в сокрытии случаев насилия над детьми в 2000-м году. Прево разрешил священнику Джеймсу Рэю, чье служение было ограничено из-за обвинений в насилии над детьми, поселиться в монастыре Святого Иоанна Стоуна в Чикаго, расположенном рядом с католической начальной школой. Роберт Прево отверг все обвинения.

Отношения с Северной и Латинской Америкой

• Большую часть жизни Лев XIV провел за пределами США. Однако он понимает американцев и способен обращаться к ним, а это крайне важно в период противоречивого правления президента США Дональда Трампа. Камнем преткновения может стать агрессивная миграционная политика главы Белого дома, которая противоречит позиции Ватикана. Еще в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа Лев XIV (тогда епископ Прево) критиковал закон, который разлучал нелегальных мигрантов с их детьми.

• В феврале 2025 года неодобрение будущего понтифика вызвал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Американский политик, объясняя жесткую миграционную политику Вашингтона, сослался на христианские законы, согласно которым якобы нужно сначала любить свою семью, а потому уже остальной мир. Однако Лев XIV заметил, что Иисус Христос не просит людей ранжировать свою любовь.

• Лев XIV возглавлял Папскую комиссию по делам Латинской Америки. В этом регионе сейчас проживает наибольшее число католиков. Новый папа римский понимает проблемы и переживания местных жителей, поэтому может еще больше усилить влияние Ватикана в этом ключевом регионе. Мягкая позиция понтифика по миграционному вопросу также добавляет ему очков в Латинской Америке.

Поиск компромиссов

• Лев XIV получил статус кардинала от папы Франциска, однако он придерживается более умеренных взглядов. Так, он разделяет взгляды на то, что необходимо поддерживать бедные слои населения и мигрантов, однако не поддерживает самые либеральные идеи предыдущего понтифика, например, о послаблениях для членов ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). В частности, Лев XIV отмечал, что энциклика Франциска, в которой он разрешал благословение однополых пар, вряд ли будет работать, например, в африканских странах.

• Лев XIV не поддерживал одну из важнейших реформ Франциска по включению женщин в коллегию, которая голосует за кандидатуры епископов, выдвигаемых на утверждение папе. По его мнению, это может создать новые проблемы для церкви. Несмотря на некоторые расхождения со взглядами Франциска, вероятно, в целом Лев XIV будет продолжать линию бывшего понтифика, чтобы не сориться с либеральными кругами церкви.

• Новый папа объяснил выбор своего имени тем, что хотел отдать дань уважения Льву XIII, жившему в эпоху индустриальной революции на рубеже XIX и ХХ веков. Он отметил, что сейчас мир тоже переживает непростые времена, поэтому необходимо вновь учиться договариваться. В своей первой речи Лев XIV уже призвал всех верующих строить мосты диалога для достижения мира.

• В новом папе римском сочетаются доктринальная строгость, пастырское сочувствие и миссионерское видение Евангелия. Так как он, вероятно, стал компромиссным вариантом для различных кругов церкви, от него не ждут каких-либо резких шагов по ключевым для Ватикана вопросам.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: