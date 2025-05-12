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Эксперт оценил последствия соглашения Китая и США о сокращении торгового дефицита

Чирков: соглашение между США и Китаем не означает завершения торговых войн
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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Соглашение между Китаем и США уже положительно влияет на мировые рынки. Цены на нефть начали ощутимо расти, а пессимизм по поводу конфронтации двух крупнейших экономик мира постепенно отступает, рассказал «Известиям» 12 мая доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее сообщалось, что встреча между представителями Китая и США на высоком уровне по экономическим и торговым вопросам проходит в Женеве.

«Мировая экономика реагирует позитивно, и самые мрачные прогнозы экономистов, похоже, не сбываются. По крайней мере, сейчас стороны демонстрируют готовность договариваться, а это уже хорошая новость», — отметил Чирков.

По мнению специалиста, договоренности в Женеве не означают окончательного завершения торговых войн. Процесс урегулирования будет долгим, но сам факт переговоров вселяет оптимизм.

«Торговые войны между США и Китаем ведутся постоянно, причем не только в виде пошлин, но и через финансовые ограничения, валютные войны и санкции. Сейчас конфликт достиг особой остроты, но для обеих стран он скорее вреден», — подчеркнул экономист.

Китай и США договорились временно снизить тарифы. Что пишут СМИ

При этом Китай остается сильной стороной в этом противостоянии.

По словам специалиста, согласно данным за 2024 год, экономика Китая уже на 30% превышает американскую по паритету покупательной способности. Кроме того, несмотря на сокращение экспорта в США, Китаю удалось перенаправить свои поставки на другие рынки, такие как Европа, Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка.

«Экономическая конфронтация неизбежна и в будущем, но острота соперничества, скорее всего, будет снижаться. Санкции не решают проблем, а только вредят обеим сторонам», — подытожил Чирков.

Ранее, 22 апреля, глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки. Тогда он признал, что суммарные пошлины США на товары из КНР, которые в настоящее время составляют 145%, — это очень много.

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