Юрист призвал компенсировать ущерб пострадавшим от мошенников

Банк или оператор связи должны компенсировать финансовый ущерб пострадавшим от мошенников, в зависимости от того, по чьей вине произошло преступление. Об этом 12 мая «Известиям» рассказал юрист Дмитрий Кваша.

Ранее в этот день сообщалось, что банки хотят разделить ответственность с операторами связи за хищение денег аферистами.

«Если банк не выполнил свои нормативные требования, то он [должен компенсировать ущерб], если оператор не осуществил в должной степени соблюдение мер безопасности, то, соответственно, <…> применить какую-то меру, наверное, можно», — отметил он.

Юрист отметил, что зоны ответственности кредитных организаций и операторов связи в случае мошеннических действий можно прописать законодательно.

Банки, по его словам, должны проявлять осмотрительность при выдаче кредитов и контролировать переводы и суммы, учитывая, что жертвы аферистов часто добровольно отправляют злоумышленникам деньги. Операторам сотовой связи, в свою очередь, следует проверять, на кого зарегистрированы мобильные номера, есть ли они в черных списках.

«Главное, чтобы не страдал сам человек, который является потерпевшим от мошенников, поскольку пока будут идти разбирательства между оператором и банком, человек, который взял кредит, продолжает платить проценты», — подчеркнул Кваша.

Он добавил, что кредитным организациям и операторам связи нужна совместная интеграция, чтобы быстрее обрабатывать информацию об аферистах.

«У нас же есть возможность жаловаться, что мне звонили, как спам-рассылка или мошенники. И об этом можно сделать отметку, <…> чтобы в режиме онлайн мобильный оператор сообщал банку, что вот такие телефонные номера были скомпрометированы», — заключил эксперт.

Ранее, 8 апреля, руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин сообщил в беседе с «Известиями», что в России может сократиться число схем мошенников. По его словам, по это может повлиять новый закон о противодействии телефонному мошенничеству. Так, запрет на дистанционное создание сим-карт усложнит злоумышленникам доступ к банковским приложениям, а ограничение массовых обзвонов на начальном этапе снизит количество потенциальных жертв.