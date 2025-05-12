СМИ сообщили о планах Nissan Motor уволить около 20 тыс. сотрудников

Японский автопроизводитель Nissan Motor сократит дополнительно более 10 тыс. рабочих мест внутри страны и за рубежом на фоне ухудшения эффективности бизнеса. Об этом 12 мая сообщает японская общественная вещательная компания NHK.

В сочетании с предыдущими мерами это приведет к сокращению примерно 20 тыс. сотрудников, что составляет 15% от общей численности работников компании.

«Компания Nissan Motor, чьи показатели продолжают ухудшаться, приняла решение дополнительно сократить более 10 тыс. сотрудников в Японии и за рубежом», — следует из материала.

Как поясняет NHK, акции автопроизводителей по всему миру резко упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на все транспортные средства и автозапчасти иностранного производства, ввозимые в США.

Ранее, 4 апреля, Reuters сообщило, что Nissan Motor временно отказался от заказов двух моделей внедорожника Infiniti, производимых в Мексике для американского рынка. Такое решение было принято из-за введенных в США пошлин на импорт. Сообщалось, что вместо этого компания решила продолжить производство внедорожника Rogue на заводе в штате Теннесси в две смены.