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VK Fest впервые открывает электронную сцену Радио Рекорд в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В этом году электронная сцена от Радио Рекорд откроется в двух городах — впервые в Москве и традиционно в Петербурге. Для гостей выступят Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, DJ M.E.G., Filatov & Karas, FEEL и другие популярные диджеи. Финал VK Fest состоится в столичных «Лужниках» — крупнейшей спортивной и концертной площадке под открытым небом в России, а также одной из самых масштабных в мире.

Электронная сцена в Петербурге — это традиция VK Fest с 2015 года. 5 июля в Парке 300-летия на ней выступят Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.

В «Лужниках» 19 июля на новой электронной сцене свои сеты сыграют KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G. 20 июля выступят Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas и FEEL.

«10 мая мы презентовали первую в истории VK Fest в Москве электронную сцену. Шоукейс прошёл на вечеринке „Дружба“, где с live-сетом выступил Nikola Melnikov. Это новый для нас опыт, но мы верим, что поклонникам понравится. В этом году на фестивале в „Лужниках“ можно будет услышать всё: поп, инди, рэп, рок — а теперь ещё электронную музыку!» — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Фестиваль объявил площадки в регионах: в Челябинске гостей ждут 14 июня на набережной у Торгового центра, в Сириусе летний праздник состоится 21 июня на Медальной площади, в Казани — 29 июня у Центра семьи «Казан».

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