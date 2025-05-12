В Совфеде назвали комедиантством слова Зеленского о намерении приехать в Стамбул

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности приехать на переговоры в Турцию является спектаклем и комедиантством. Об этом 12 мая заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются. Посмотрите пример российско-американских отношений. Понятно, что все обсуждают перспективу саммита, встречи президентов России и США. Но как тщательно к этому вопросу подходят обе стороны», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Косачев подчеркнул, что встреча лидеров двух стран требует длительной подготовки и наличия предварительных контактов по нескольким каналам общения. Он напомнил, что неподготовленная встреча может быть хуже неосуществленной, и привел в пример неудачный визит Зеленского в Вашингтон.

Как отмечает «Газета.Ru», сенатор отметил, что Зеленский боится встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку у него нет никаких козырей.

По мнению Косачева, Зеленский будет всеми силами пытаться выставить Россию недоговороспособной стороной, чтобы добиться продолжения поддержки европейских стран.

Ранее в этот день генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев сообщил, что переговоры России и Украины могут пройти в Турции на уровне дипломатов. Он отметил, что встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена. Более того, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, а затем — на высшем.

11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.