Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд продлил домашний арест Евгении Гуцул до 13 июня
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
Орбан не исключил конфликт между Европой и РФ при вступлении Украины в ЕС
Мир
На Украине сообщили о захвате храма канонической УПЦ сторонниками ПЦУ
Экономика
«Сбер» отменил комиссию для застройщиков по программам льготной ипотеки
Спорт
Российский дзюдоист Игольников стал победителем турнира Большого шлема в Астане
Общество
ФСБ изъяла из схрона Таганской ОПГ более 100 единиц оружия и взрывчатку
Общество
Уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела Рыльска ВСУ
Армия
Росгвардия ликвидировала пункт дислокации ВСУ на черниговском направлении
Спорт
Дегтярев объяснил взносы в WADA перспективой возвращения России в мировой спорт
Мир
СМИ сообщили о планах Nissan Motor уволить около 20 тыс. сотрудников
Авто
В России представили «Газель» для скорой помощи с полным приводом
Общество
Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника ВСУ из Колумбии
Мир
Глава РСМД указал на возможные переговоры РФ и Украины на уровне дипломатов
Мир
Эмиграция россиян из Эстонии побила многолетний рекорд
Общество
Суд приговорил лидера таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам колонии
Общество
Мирошник указал на ежедневные обстрелы ВСУ территории РФ на майские праздники
Сюжет:

В Совфеде назвали комедиантством слова Зеленского о намерении приехать в Стамбул

Косачев: заявления Зеленского о переговорах — спектакль и комедиантство
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности приехать на переговоры в Турцию является спектаклем и комедиантством. Об этом 12 мая заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются. Посмотрите пример российско-американских отношений. Понятно, что все обсуждают перспективу саммита, встречи президентов России и США. Но как тщательно к этому вопросу подходят обе стороны», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Косачев подчеркнул, что встреча лидеров двух стран требует длительной подготовки и наличия предварительных контактов по нескольким каналам общения. Он напомнил, что неподготовленная встреча может быть хуже неосуществленной, и привел в пример неудачный визит Зеленского в Вашингтон.

Как отмечает «Газета.Ru», сенатор отметил, что Зеленский боится встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку у него нет никаких козырей.

По мнению Косачева, Зеленский будет всеми силами пытаться выставить Россию недоговороспособной стороной, чтобы добиться продолжения поддержки европейских стран.

Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ
Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

Ранее в этот день генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев сообщил, что переговоры России и Украины могут пройти в Турции на уровне дипломатов. Он отметил, что встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена. Более того, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, а затем — на высшем.

11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025