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Эксперты назвали туристам из РФ самые дешевые страны для прохождения лечения

«Лучи»: для россиян лечение на Мальдивах, Сейшелах и в Турции — самое дешевое
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Фото: Global Look Press/Carola Frentzen
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Мальдивы, Сейшелы и Турция — самые дешевые направления для прохождения лечения российских туристов. Это следует из внутреннего исследования аналитиков онлайн-страховой компании «Лучи», с которым 13 мая ознакомились «Известия».

Так, Турция оказалась самой дешевой страной для лечения заболеваний у российских туристов. Средняя стоимость составляет €122.

«За счет инфляции и удорожания цен на отдых в будущем году ожидается повышение средней стоимости», — уточнили в компании.

На втором месте расположились Мальдивы и Сейшелы.

«Неожиданно видеть данные направления в рейтинге, когда сама путевка в эти страны находится в категории «выше среднего» и позволить ее себе могут только богатые туристы. Однако средняя стоимость лечения заболевания здесь составляет €126», — рассказали в страховой компании.

Лидер по количеству обращений российских туристов по всем трем направлениям — это ОРВИ и другие вирусные инфекции.

Так, в Турции с такой проблемой сталкивались 31,14% российских туристов, на Мальдивах и Сейшелах к местным врачам с признаками ОРВИ, гриппа, фарингита, тонзиллита, бронхита или синусита обращались 30,3% россиян. На Сейшелах и Мальдивах 18,18% туристов из РФ сталкивались с отитом.

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Также любой турист может столкнуться с травмой — это могут быть открытые раны, переломы, вывихи, разрывы связок, растяжение, укус/удар животным, инородное тело. По результатам опроса, в Турции количество обращений составило 18, 42%, на Мальдивах и Сейшелах — 15,5%. Кроме того, отдыхающих часто беспокоят заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Классическая картина для туристических пляжных направлений – на первых местах ОРВИ, травмы, заболевания ЖКТ. Это происходит за счет обилия отелей по системе «все включено», безлимитного алкоголя и наличия аквапарков и аттракционов в пешей доступности. Далее идут заболевания внутренних органов (9,09%), кожные заболевания (9,09%), заболевания ЖКТ (6,06%) и по 3,03% приходятся на гинекологию, заболевания мочеполовой системы, отек Квинке и солнечные удары», — сказали эксперты компании.

Также они добавили, что третье место в рейтинге занимают страны бывшего СНГ: Армения, Белоруссия, Казахстан и другие, кроме Грузии. В компании отметили, что для въезда не требуется наличие заграничного паспорта.

В страховой компании напомнили, что в случае отсутствия страхового полиса стоимость лечения кратно возрастает.

30 апреля аналитики онлайн-страховой компании «Лучи» сообщили, что самой дорогой страной для лечения российских туристов является Таиланд. Средняя его стоимость составляет €402. Чаще всего туристы обращаются в медучреждения с ОРВИ, гриппом, фарингитом, тонзиллитом, бронхитом, синуситом (22,05%), добавили эксперты.

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