В Подмосковье алабай напал на шестилетнего ребенка

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту нападения собаки породы алабай на шестилетнего мальчика в подмосковной Шатуре. Об этом 12 апреля сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на шестилетнего мальчика в городе Шатура», — говорится в публикации.

Сообщается, что 9 мая на улице Пионерской из-под забора частного дома выбежала собака и набросилась на ребенка, который в этот момент проезжал мимо на велосипеде. Свидетелями инцидента стали мама ребенка и прохожие, отогнавшие животное.

В результате нападения у мальчика диагностировали ссадины плеча и головы. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Указывается, что по результатам прокурорской проверки будут приняты меры, направленные на компенсацию причиненного вреда.

Ранее, 24 апреля, источник «Известий» сообщил о госпитализации девочки в Дагестане после укуса собаки. Уточнялось, что в отношении родителей ребенка был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).