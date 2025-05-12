Росгвардия ликвидировала пункт дислокации ВСУ на черниговском направлении
Спецназ Росгвардии ликвидировал пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговском направлении. Об этом 12 мая сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили сооружения, которые боевики ВСУ использовали для размещения живой силы, а также маскировки и хранения военной техники.
В ведомстве добавили, что после получения разведданных оператор беспилотника уничтожил вражеский объект.
Ранее в этот день российские военнослужащие ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Бойцы группировки войск «Север» выявили местоположение системы в районе населенного пункта Нагорновка.