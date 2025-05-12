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Росгвардия ликвидировала пункт дислокации ВСУ на черниговском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Спецназ Росгвардии ликвидировал пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговском направлении. Об этом 12 мая сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили сооружения, которые боевики ВСУ использовали для размещения живой силы, а также маскировки и хранения военной техники.

В ведомстве добавили, что после получения разведданных оператор беспилотника уничтожил вражеский объект.

Эфирный план: создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта
Она свяжет в единый контур десятки и сотни комплексов радиоэлектронной разведки

Ранее в этот день российские военнослужащие ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Бойцы группировки войск «Север» выявили местоположение системы в районе населенного пункта Нагорновка.

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