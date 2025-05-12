Реклама
Прямой эфир
Общество
СК начал проверку по факту нападения на корреспондента телеканала «78»
Авто
В Госдуме предложили ужесточить наказание за отказ пропустить машину скорой помощи
Мир
ЕС потратит €900 млн доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Украины
Мир
В МИД Германии заявили о намерении продолжить поставки оружия Киеву
Мир
Постпред Украины при ООН раскритиковал Мерца за скрытие поставок Киеву
Спорт
Российский дзюдоист Игольников стал победителем турнира Большого шлема в Астане
Пресс-релизы
30 мая музей «Новый Иерусалим» представит выставку «Свет между мирами»
Общество
Уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела Рыльска ВСУ
Общество
Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
Спорт
Дегтярев объяснил взносы в WADA перспективой возвращения России в мировой спорт
Общество
Якутский министр принес извинения за ненадлежащие подарки ветеранам
Авто
В России представили «Газель» для скорой помощи с полным приводом
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Мир
Глава РСМД указал на возможные переговоры РФ и Украины на уровне дипломатов
Происшествия
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ
Мир
СМИ узнали о поддержке Трампом России после ультиматума ЕС о перемирии на Украине
Общество
В Запорожской области сократили длительность комендантского часа

Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии экономики региона

0
EN
Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 12 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину об экономическом развитии региона.

«Главная наша отрасль, вы знаете, — это текстильная промышленность, она развивается уверенно. Но, что важно, появляются новые технологические компетенции», — заявил он.

Воскресенский уточнил, что на территории области также заработало первое в РФ производство мембранных тканей полного цикла. По его словам, это в том числе отвечает интересам Вооруженных сил (ВС) России.

Кроме того, губернатор отметил, что свою работу начало первое на территории страны предельное производство из переработанного сырья. Он отметил, что теперь старая одежда перерабатывается в пряжу, из которой впоследствии производится ткань. В дальнейшем текстиль становится конечным продуктом со спецодежды.

«Хорошо не только для экономики, для технологий, но и хорошо для экологии, потому что уменьшается нагрузка текстильных отходов на полигоны нашей страны», — подчеркнул Воскресенский.

Еще одним знаковым событием губернатор назвал строительство первого за 30 лет крупного завода в черте города Иваново.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025