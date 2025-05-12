Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии экономики региона

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 12 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину об экономическом развитии региона.

«Главная наша отрасль, вы знаете, — это текстильная промышленность, она развивается уверенно. Но, что важно, появляются новые технологические компетенции», — заявил он.

Воскресенский уточнил, что на территории области также заработало первое в РФ производство мембранных тканей полного цикла. По его словам, это в том числе отвечает интересам Вооруженных сил (ВС) России.

Кроме того, губернатор отметил, что свою работу начало первое на территории страны предельное производство из переработанного сырья. Он отметил, что теперь старая одежда перерабатывается в пряжу, из которой впоследствии производится ткань. В дальнейшем текстиль становится конечным продуктом со спецодежды.

«Хорошо не только для экономики, для технологий, но и хорошо для экологии, потому что уменьшается нагрузка текстильных отходов на полигоны нашей страны», — подчеркнул Воскресенский.

Еще одним знаковым событием губернатор назвал строительство первого за 30 лет крупного завода в черте города Иваново.

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