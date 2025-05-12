Законопроект о локализации такси могут принять во втором чтении 13 мая
Общественный совет по развитию такси призвал установить приоритетное использование локализованных в РФ машин вместо запрета иностранных автомобилей. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 13 мая. Текст обращения председателя совета Ирина Зариповой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину появился в распоряжении «Известий» 12 мая.
«Простой запрет на использование нелокализованных средств производства услуги легкового такси не имеет аналогов в российской промышленной политике в других отраслях экономики, перегрузит действующую административную систему регулирования легкового такси, кратно увеличит теневой сектор и вызовет недовольство граждан России», — заявили в совете.
В документе отмечается, что законопроект нуждается в доработке. Так, предлагается уточнить список требований к локализованному автомобилю для такси согласно положениям федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».
Также предлагается сдвинуть начало действия требования о соответствии машин, допускаемых в такси, необходимому уровню локализации, с 1 октября 2025 года на 1 января 2033.
«Приоритет должен основываться на справедливой дифференцированной системе — экономической выгоде для использующих отечественные автомобили и повышенных платежах для использующих по разным экономическим причинам иномарки», — подчеркнули в совете.
В организации заявили, что закрепление обязательных технический требований не будет стимулировать в России разработку специализированных автомобилей для такси, как сейчас это делается в Китае.
6 мая сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту рассматривает возможность вступления законопроекта о локализации в силу весной 2026 года. До этого, 10 апреля, стало известно, что на необходимости дальнейшего обсуждения этого законопроекта настаивает государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ.