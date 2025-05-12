Гуцул указала на отсутствие причин для продления ей домашнего ареста

Глава Гагаузии Евгения Гуцул 12 мая заявила в беседе с журналистами, что не видит причин для продления ее домашнего ареста.

«Мои адвокаты предоставили еще раз все доказательства, что нет никаких мотивов и причин для того, чтобы продлить 30 дней домашнего ареста», — сообщила она.

По ее словам, судья задал вопрос прокурору о том, на какой стадии находится уголовное дело Гуцул, однако представитель гособвинения не смог дать ответа. Глава Гагаузии отметила, что офицеры уголовного преследования также не знают, как идет расследование.

«Это дело носит исключительно политический характер. И это делается для того, чтобы я не могла работать и осуществлять свои прямые обязательства как глава гагаузской автономии», — подчеркнула Гуцул.

Она добавила, что вне зависимости от решения суда будет следовать закону и соблюдать все предписания.

Адвокат Сергей Морару 8 мая сообщил «Известиям», что суд Кишинева может оставить Гуцул под домашним арестом, чтобы потом назначить другого главу Гагаузии, апеллируя к тому, что политик провела «60 дней без исполнения рабочих обязанностей». По словам юриста, оснований для продления домашнего ареста на данный момент нет.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.