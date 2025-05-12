Эмиграция россиян из Эстонии побила многолетний рекорд

Число граждан России, уехавших из Эстонии, впервые за 20 лет превысило количество россиян, прибывших в страну. Об этом 12 мая сказано в материале главного аналитика Департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика.

Уточняется, что в прошлом году в Эстонию приехали всего около 600 граждан России. Это в три раза меньше количества прибывших в 2019 году. Тогда в страну переехало около 1,7 тыс. россиян.

Кроме того, снизился также и поток лиц с неопределенным гражданством. В прошлом году количество въехавших в страну составило 200 человек, в 2015 году — 500. Изменения связаны с жесткой миграционной политикой Эстонии в отношении этих лиц и снижением интереса эмиграции в страну, дополняет «Газета.Ru».

Помимо этого, в 2024 году из Эстонии уехало больше граждан, чем прибыло. Такие показатели зафиксировали впервые с 2020 года. Сообщается, что пик оттока людей наблюдался в возрасте 35–39 лет.

11 марта газета Politico сообщила, что в Евросоюзе (ЕС) могут разработать общеевропейскую систему по возвращению мигрантов на родину. Проект предполагал усовершенствование процесса высылки мигрантов, ужесточение наказания за невыполнение указа о депортации и создание за пределами ЕС «пунктов для возвращения», где будут размещены мигранты, ожидающие высылки.