Мужчина на снегоходе провалился под лед озера в Мурманской области
В Мурманской области мужчина на снегоходе провалился в промоину озера Ловозеро. 38-летний потерпевший погиб.
Инцидент произошел в ночь на 9 мая в районе «Юлинской Салмы». По данным ИА «Би-порт», в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Спасатели напоминают, что в начале мая весеннее половодье вступило в активную фазу. На большинстве водоемов образовались промоины, лед стал тонким и потемнел. Выход на лед опасен для жизни.
В конце апреля в Томской области аэролодка перевернулась на реке Нюрольке с пятью пассажирами. Четыре человека самостоятельно выбрались на берег, один человек утонул.