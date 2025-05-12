ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские военнослужащие поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов на Украине. Об этом 12 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что были поражены пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 129 районах.

Сообщается, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 БПЛА самолетного типа.

7 мая Минобороны РФ сообщило, что беспилотники «Герань-2» российских военных поразили склады с боеприпасами ВСУ. Уточняется, что помещения с вооружением уничтожили в районах населенных пунктов Андреевка и Доброполье. На кадрах можно увидеть точные попадания по объектам противника.